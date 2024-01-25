МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Логистические центры Финляндии начинают испытывать проблемы из-за разрушений связей с Россией, гигантский терминал для грузов в городе Коувола, предназначенный для перевозки грузов между Европой в Китаем через Россию и Казахстан, простаивает без дела. Об этом пишет финская Yle. В МИД Финляндии рассказали о перспективах возвращения бизнеса в Россию

Коувола является первым сухим портом Финляндии (его оператором является Railgate Finland oy), который начал работать в мае 2023 года. Для разгрузки/погрузки грузов к центру могут подойти составы с товарами длиной до одного километра. Чуть более чем за полгода, услугами центра в Коувола воспользовались только две компании.

Одна из них — лесопромышленный холдинг UPM, который хранил там какое-то время древесину. Вторую фирму не называют. Обе компании пока не заключали новых контрактов в 2024 году.

Генеральный директор Railgate Finland oy Йонна Паасонен не стала комментировать будущую работу логистического центра, лишь отметила, что пока все выглядит "не слишком хорошо", но грузовой терминал не закрылся и готов к использованию. Финны поддержали решение властей о закрытии границы с Россией

Строительство терминала в Коувола обошлось в почти 40 миллионов евро, инвесторами стали сам город Коувола, Транспортное агентство Финляндии и ЕС. Из-за СВО грузовое сообщение между Финляндией и Россией прекратилось тогда, когда терминал еще не начал работать.

Снижение активности на терминале Коуволы является частью более масштабной картины в Финляндии. По данным Fintraffic, печальная экономическая ситуация, особенно в промышленности, привела к сокращению железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок в 2023 года по сравнению с прошлым годом.

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