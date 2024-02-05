МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российская энергетическая элита во вторник, 6 февраля, встретится в индийском штате Гоа с местными чиновниками чтобы обсудить сохранение поставок нефти, пишет Bloomberg. Вопрос энергетической безопасности станет основным на конференции, в которой примет участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Reuters: российская нефть перестала быть привлекательной для Индии

Одна из задач премьера — устранить препятствия в торговле с Россией, которые способствовали сокращению потоков нефти со скидкой. Моди активизировал свою деятельность на фоне грядущих всеобщих выборов в Индии, а также ужесточения западных санкций против России. По данным СМИ, от России в мероприятии будет участвовать гендиректор НК "Роснефть" Игорь Сечин.

До начала СВО импорт российской нефти в Индию был незначительным, однако в 2022 году он начал постоянно расти: в Дели оценили возможность покупать топливо со скидкой. В итоге Россия обогнала традиционных индийских нефтяных поставщиков — Ирак и Саудовскую Аравию. Однако в последние месяцы объемы поставок российских энергоресурсов в Индию упали, отчасти из-за проблем с оплатой.

Кроме того, США ужесточают контроль над ценовым потолком в 60 долларов за баррель на российскую нефть, требуют предоставления документации и ужесточают ограничения для посредников, которые помогают торговать российской нефтью. По данным аналитической компании Kpler, доля России в импорте нефти в Индию в январе сократилась до 31 процента (в июне 2023 года она была 43 процента), а поставки в среднем составили полтора миллиона баррелей в день.

Несколько танкеров с российской нефтью Sokol, направлявшихся в Индию с Дальнего Востока России, сейчас простаивают (большинство из них рядом с Сингапуром), в ожидании инструкций по своим дальнейшим действиям. По оценкам, корабли перевозят более четырех миллионов баррелей нефти, пишет агентство. Данные отслеживания танкеров показывают, что два других судна с Sokol все еще направляются в сторону Индии, но неясно, доберутся ли они до конечного пункта назначения.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы, которые в 2023 году покупали в среднем 140 тысяч баррелей Sokol в день, уже с декабря 2023 года не получают никаких поставок этого сорта нефти. Российские танкеры подвергаются меньшему риску в Красном море, пишут СМИ

Повышенное внимание к российским потокам приходится на трудное для Индии время. Страна уже сталкивается с ужесточением мировых поставок, из-за которого зависимые от импорта страны имеют меньшую переговорную силу, чем год назад. Кроме того, в ближайшие месяцы должны пройти выборы. Индии также необходимо сбалансировать свою потребность в нефти со скидкой и необходимостью поддерживать связи с традиционными поставщиками нефти — Саудовской Аравией и Ираком.

Помимо Sokol, поставки флагманского российского сорта Urals в Индию также находятся под угрозой, поскольку корабли обычно следуют через Суэцкий канал и Красное море, чтобы достичь Южной Азии. Переговоры между индийскими официальными лицами и российскими руководителями, скорее всего, будут сосредоточены на платежах и выборе валюты, которую могут принять обе стороны. США раскрыли, как сами использовали "лазейку" в санкциях на нефть

Использование Индией юаня, которому отдает предпочтение Москва, растет и в октябре достигло пяти процентов от общего объема нефтяных платежей в Россию. Это самый высокий показатель с тех пор, как в августе начала использоваться китайская валюта. Выплаты в рупиях, которым Индия отдает предпочтение, также могут оказаться на повестке дня.

Дискуссии, вероятно, коснутся и логистики, в том числе новых посредников и банков. По словам трейдеров, многие из них ранее базировались в Дубае, но Объединенные Арабские Эмираты сталкиваются с необходимостью очистить свою репутацию канала для ограниченной поставки нефти и ограничить использование дирхама для таких транзакций, резюмирует агентство.