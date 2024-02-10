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2024-02-10T12:59:13+03:00
2024-02-10T12:59:13+03:00
2024
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Маск резко ответил Байдену на заявление о помощи Украине
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Американский бизнесмен Илон Маск ответил призывом остановить боевые действия на Украине на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса к поддержке... ПРАЙМ, 10.02.2024
общество , экономика, новости, сша, илон маск, джо байден, поддержка украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск ответил призывом остановить боевые действия на Украине на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса к поддержке киевского режима станет преступной халатностью.
"Пора остановить эту мясорубку", — написал он в соцсети Х и отметил, что это следовало сделать еще год назад.
Ранее Маск посмеялся над способностями президента Байдена, который спутал Египет и Мексику после заявлений о хорошей памяти.