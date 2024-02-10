МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск ответил призывом остановить боевые действия на Украине на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность конгресса к поддержке киевского режима станет преступной халатностью. Миллиардеры нажали на Байдена: Европа перейдет на российский СПГ

"Пора остановить эту мясорубку", — написал он в соцсети Х и отметил, что это следовало сделать еще год назад.

Ранее Маск посмеялся над способностями президента Байдена, который спутал Египет и Мексику после заявлений о хорошей памяти.