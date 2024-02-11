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Россия работает над увеличением экспорта нефтепродуктов в Монголию
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Россия прорабатывает вопрос увеличения экспорта нефтепродуктов, в том числе авиационного керосина в Монголию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД... ПРАЙМ, 11.02.2024
нефть, энергетика, бизнес, экономика, новости, бензин, россия, монголия, экспорт нефтепродуктов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия прорабатывает вопрос увеличения экспорта нефтепродуктов, в том числе авиационного керосина в Монголию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
Он отметил, что Россия остается надежным партнером Монголии, обеспечивая её потребности в топливе и горюче-смазочных материалах.
"Расширение двусторонней кооперации в данной области создает перспективы интенсификации сотрудничества и в других отраслях. Руководствуясь духом всеобъемлющего стратегического партнерства, российская сторона оперативно реагирует на возрастающие запросы монгольской стороны, связанные с ростом в добывающей промышленности, и идет ей навстречу, предоставляя дополнительные преференции, тем самым поддерживая экономику Монголии", — отметил он.
"По просьбе монгольского правительства прорабатывается вопрос о дальнейшем увеличении экспорта нефтепродуктов для топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Улан-Батора, в том числе авиационного керосина", — добавил Желоховцев.
Он добавил, что РФ и Монголия также работают над заключением межправсоглашения о поставках и транспортировке российских нефтепродуктов.