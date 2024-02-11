МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россия прорабатывает вопрос увеличения экспорта нефтепродуктов, в том числе авиационного керосина в Монголию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев. В Монголии рассказали о ситуации вокруг переговоров по "Силе Сибири 2"

Он отметил, что Россия остается надежным партнером Монголии, обеспечивая её потребности в топливе и горюче-смазочных материалах.

"Расширение двусторонней кооперации в данной области создает перспективы интенсификации сотрудничества и в других отраслях. Руководствуясь духом всеобъемлющего стратегического партнерства, российская сторона оперативно реагирует на возрастающие запросы монгольской стороны, связанные с ростом в добывающей промышленности, и идет ей навстречу, предоставляя дополнительные преференции, тем самым поддерживая экономику Монголии", — отметил он.

"По просьбе монгольского правительства прорабатывается вопрос о дальнейшем увеличении экспорта нефтепродуктов для топливозаправочного комплекса в новом международном аэропорту Улан-Батора, в том числе авиационного керосина", — добавил Желоховцев.

Он добавил, что РФ и Монголия также работают над заключением межправсоглашения о поставках и транспортировке российских нефтепродуктов.