МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Больше американцев доверяют экономической политике бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего лидера Джо Байдена, следует из данных опроса газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане. Трамп потребовал перевести в займы всю помощь США зарубежным странам

"Из опроса следует, что 42% американцев считают, что Дональд Трамп руководил бы американской экономикой лучше, только 31% (опрошенных – ред.) выбрали Байдена", — пишет Financial Times.

Отмечается, что, согласно опросу, треть американцев считают, что своей экономической политикой Байден нанес большой ущерб экономике США.

Кроме того, почти половина опрошенных – 49% — говорят, что их финансовое положение ухудшилось за президентство Байдена, об улучшении своего финансового положения заявили лишь 17% американцев.

Опрос также показал, что более двух третей американцев — 70% — говорят о плохом состоянии экономики США.

"Лишь четверть — 27% — заявили, что общее состояние экономики в США является "превосходным" или "хорошим", — пишет Financial Times.

Согласно опросу, 80% американцев-республиканцев говорят о плохом состоянии экономики США, среди демократов этот показатель составляет 50%.

Отмечается, что экономической политике Байдена доверяют лишь 36% опрошенных американцев.

Опрос проводился онлайн в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.