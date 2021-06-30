МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Сегодня операторам связи живется несладко, ежегодные поправки в закон о связи повышают требования к качеству и форматам оказания услуг связи. А интернет со своими приложениями, платными подписками и сервисами отбирает последний доход. Операторы вынужденно ищут новые формы заработка, поэтому гражданам стоит помнить простые правила, как сократить издержки на мобильную связь, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Прежде всего, пересматривайте свой тариф. Раз в год общайтесь со своим оператором или анализируйте затраты.

"Смотрите, какие услуги наиболее актуальны, нет ли случайно подключенных платных ненужных ежемесячных функций. Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые. Может быть, стоит даже обновить оператора – сегодня это возможно с сохранением номера", — советует специалист.

Подсчитано, кто в России больше всех тратит на мобильную связь

"Оплачивать услуги связи вкупе гораздо выгоднее, поэтому обязательно воспользуйтесь такой возможностью, если она есть", — говорит Щельцин.

Также используйте интернет-мессенджеры чаще, нежели стандартные формы коммуникации, такие, как MMS, SMS. Это позволит кратно сократить затраты, не выходя за лимиты.

"Рассмотрите также возможность кешбэка. Карту с кешбэком на мобильную связь можно оформить и в некоторых банках, однако учтите, что банк запросит максимум информации о вас, которую потом сможет монетизировать", — заключил эксперт.