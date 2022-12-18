Эксперт Ефимов: адаптер для зарядки смартфона в машине должен иметь защиту от замыкания и перегрева
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Адаптер для зарядки смартфона в машине должен быть снабжен функцией многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева, иначе он быстро выйдет из строя, как и прикуриватель, заявил РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов.
"Это тот случай, когда нужно забыть об экономии. Адаптер по цене чашки кофе вряд ли будет снабжен многоступенчатой системой защиты от замыкания и перегрева. В лучшем случае он быстро выйдет из строя, а в худшем — приведет к поломке прикуривателя в автомобиле", — подчеркнул эксперт.
По словам Ефимова, главная характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе аксессуара, — выходная мощность, ведь именно от нее зависит, с какой скоростью будет заряжаться смартфон.
"Адаптер с током 1А будет заряжать смартфон достаточно долго, а если параллельно включена GPS-навигация, потребуется еще больше времени — несколько часов. Чтобы запитать батарею быстрее, понадобится устройство с выходной мощностью 2А или 2,4А. Если смартфон поддерживает быструю зарядку, подберите адаптер с такой же технологией. Эта функция позволяет зарядить устройство быстрее в полтора-два раза", — отметил Ефимов.
Эксперт также добавил, что стоит приобретать зарядное устройство с витым проводом — это снижает вероятность того, что он сломается. Кроме того, владельцам смартфонов также стоит выбирать зарядку с двумя и более USB-портами, на случай, если потребуется зарядить несколько устройств.
Несмотря на это, злоупотреблять зарядкой телефона в машине не стоит. "Если постоянно держать смартфон на зарядке, батарея устройства будет неизбежно греться. Это приведет к ее деградации и сократит срок службы", — резюмировал Ефимов.
https://1prime.ru/telecom/20221218/839217392.html