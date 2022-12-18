МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Адаптер для зарядки смартфона в машине должен быть снабжен функцией многоступенчатой системы защиты от замыкания и перегрева, иначе он быстро выйдет из строя, как и прикуриватель, заявил РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов. Эксперт рассказал о ценовой войне на рынке смартфонов в России

"Это тот случай, когда нужно забыть об экономии. Адаптер по цене чашки кофе вряд ли будет снабжен многоступенчатой системой защиты от замыкания и перегрева. В лучшем случае он быстро выйдет из строя, а в худшем — приведет к поломке прикуривателя в автомобиле", — подчеркнул эксперт.

По словам Ефимова, главная характеристика, на которую стоит обращать внимание при выборе аксессуара, — выходная мощность, ведь именно от нее зависит, с какой скоростью будет заряжаться смартфон.

"Адаптер с током 1А будет заряжать смартфон достаточно долго, а если параллельно включена GPS-навигация, потребуется еще больше времени — несколько часов. Чтобы запитать батарею быстрее, понадобится устройство с выходной мощностью 2А или 2,4А. Если смартфон поддерживает быструю зарядку, подберите адаптер с такой же технологией. Эта функция позволяет зарядить устройство быстрее в полтора-два раза", — отметил Ефимов.

Эксперт также добавил, что стоит приобретать зарядное устройство с витым проводом — это снижает вероятность того, что он сломается. Кроме того, владельцам смартфонов также стоит выбирать зарядку с двумя и более USB-портами, на случай, если потребуется зарядить несколько устройств.

Несмотря на это, злоупотреблять зарядкой телефона в машине не стоит. "Если постоянно держать смартфон на зарядке, батарея устройства будет неизбежно греться. Это приведет к ее деградации и сократит срок службы", — резюмировал Ефимов.