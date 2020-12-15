МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Счетная палата отмечает ряд проблем и негативных тенденций в сфере венчурного финансирования в России, в частности значительное отставание от стран ОЭСР, и указывает на необходимость долгосрочного плана развития в данной сфере, говорится в материалах контрольного ведомства. В первом чтении принят проект о стимулировании вложений в стартапы

По данным СП, Россия по доле венчурных инвестиций в процентах к ВВП в 11 раз уступает среднему показателю по странам ОЭСР, по объему венчурных инвестиций – в 43 раза. Одной из причин недостаточного развития рынка в РФ, по мнению ведомства, является отсутствие единой повестки и приоритетов государственной политики в данной сфере. "До сих пор не утверждена стратегия развития рынка венчурных и прямых инвестиций в РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года", — говорится в отчете.

На отсутствие стратегического планирования указывают и сами венчурные предприниматели, добавляет Счетная палата. "Участники опрошенных СП фокус-групп хотят видеть четко сформулированный, прозрачный и долгосрочный план действий государства в сфере венчурного рынка", — продолжает ведомство.

Кроме того, Счетная палата отмечает сокращение количества новых инвестиционных фондов, вышедших на рынок. "В первом полугодии 2020 года созданы всего четыре новых венчурных фонда и один фонд прямых инвестиций, что в два раза меньше показателя первого полугодия 2019 года", — пишет ведомство.

СП также указала на отсутствие официальной статистики в данной сфере. Сейчас для анализа венчурного рынка приходится использовать информацию консалтинговых компаний и ассоциаций. "При этом их данные зачастую отличаются, в том числе из-за применения разной методологии. Это создает риски при принятии управленческих решений, в том числе при предоставлении средств государственной поддержки на инновационную деятельность", — считает ведомство.

Нашлись у СП замечания и к ключевому институту развития венчурного рынка России – АО "Российская венчурная компания". В частности, проверка показала, что показателей, установленных в стратегии развития компании на 2017-2030 годы, недостаточно для формирования зрелого венчурного рынка.

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