МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) удивлена включением в "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" Европейской комиссии (ЕК), поскольку соцсеть работает с правообладателями контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВК. ВКонтакте и Госуслуги собирают больше всего данных о пользователях

Ранее ЕК в своем отчете сообщила, что добавила в свой "Список наблюдения за контрафактом и пиратством" мессенджер Telegram и соцсеть "ВКонтакте". Список зарубежных порталов с пиратским контентом ЕК ведет с 2018 года. С этого года он пополнился еще одной категорией: проблемные социальные сети, куда вошли Telegram и "ВКонтакте". Касаемо "ВКонтакте", ЕК отмечает, что его пользователи могут иметь несанкционированный доступ к фильмам, телешоу, в том числе через встроенные видеопроигрыватели, а также к книгам. Функция поиска же позволяет пользователям относительно легко находить контент, нарушающий авторские права.

"Мы удивлены включением "ВКонтакте" в данный список, так как уже много лет мы активно взаимодействуем с правообладателями по самым разным направлениям", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе ВК.

Там напомнили, что ВК ранее уже подписала соглашения с крупнейшими мировыми правообладателями музыкальной продукции, включая Universal Music, Sony Music и Warner Music, The Orchard, Merlin Network, Believe Digital.

"Также "ВКонтакте" уже несколько лет успешно сотрудничает с правообладателями видеоконтента. Мы обеспечиваем защиту авторских прав с помощью технологий цифровых отпечатков и постоянно ее совершенствуем по мере появления современных технических достижений в области копирования и распространения информации. Мы также напрямую сотрудничаем с крупнейшими кинокомпаниями и телеканалами", — заявили в компании.

"Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями. Кроме того, любой правообладатель может сообщить о нарушении прав через электронную форму. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", — сообщили в ВК.

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