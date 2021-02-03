МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Передача смартфона незнакомым людям выносит на первый план не вопрос возможной кражи устройства, а проблему обеспечения информационной безопасности. Более неприятной, чем потеря телефона, историей может стать списание денег с банковской карты, привязанной к вашему номеру, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Эксперт рассказал, почему телефон нужно класть экраном вниз

Получив на время ваш телефон, злоумышленник получает и доступ к СМС-сообщениям от банка. Далее, позвонив в банк, он может попросить осуществить перевод денежных средств на свой счет. "При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде СМС-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении", — отмечает эксперт.

После перевода денежных средств злоумышленник, удаляя сообщение от банка с кодом и изменением суммы денежных средств на карте, фактически полностью ликвидирует следы своего деяния.

При такой ситуации обнаружить потерю можно спустя некоторое время, когда владелец обращает внимание на свой счет либо в личном кабинете, либо при попытке расплатиться. "Подобная ситуация не носит характер хакерской атаки, а использует психологические приемы и может привести к крайне негативным последствиям", — указывает Кашкин. Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

Помимо этого, если телефон имеет выход в интернет при временном попадании смартфона в руки злоумышленника возможна установка специализированного программного обеспечения для просмотра конфиденциальных данных (ключи, пароли и т.д.) и последующая их пересылка на сервер злоумышленника. Таким образом, открывается доступ не только к конфиденциальным данным, но и к личной информации владельца, что также может привести к потере средств.

"У опытного специалиста на проведение таких манипуляций уйдут считаные минуты, и владелец телефона, скорее всего, ничего не заметит. Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок, не передавайте телефонный аппарат ему в руки, а наберите нужный номер сами и предложите поговорить по громкой связи", — подытожил специалист.