МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Число нарушений личных прав человека в связи с цифровизацией разных сфер общественной жизни и скоростью распространения информации в социальных сетях год от года растет. Сегодня фактически любой человек может оказаться в ситуации незаконного использования и распространения его изображения в соцсети. Об этом рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Воротилина. Эксперт рассказал, что могут о вас узнать по невинным фото в соцсетях

"Анализ отечественного законодательства показал, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе, фотографий и видео, допускается только с его согласия (ст.152.1 ГК РФ)", — отметила эксперт.

Даже после смерти гражданина его изображение может использоваться исключительно с согласия самых близких людей: детей и пережившего супруга, а при их отсутствии — с согласия родителей.

Есть и исключения из общего правила — использование изображения гражданина в публичных целях, опубликование изображения, полученного в "местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях".

По мнению юриста, общий невысокий уровень правосознания и правовой культуры россиян являются одной из главных причин массовых нарушений правовых предписаний, особенно в связи с использованием Интернета.

К нарушителям права гражданина на изображение применяются нормы о защите нематериальных благ, которые "априори неотчуждаемы".

Вместе с тем, по мнению юриста, законодательство нуждается в совершенствовании: отсутствует общая форма разрешения гражданина на публикацию своего изображения на фото, не урегулированы вопросы соотношения права на изображение и авторского права.

По словам Воротилиной, гражданин, чьи права нарушены размещением фото без его согласия, может потребовать компенсации морального вреда, а также удаления этого изображения и пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. Вас подслушивают: за кем следят по телефону и как это понять

Так, гражданин может обратиться к администратору сайта или соцсети с требованием удалить его и больше не использовать, а в случае отказа — обратиться в суд с аналогичным требованием.

"Не имеет значения, где нарушитель взял фотографии: снял сам или нашел на странице другой соцсети, с 2015 года судебная практика пришла к однозначному выводу — в любом случае для дальнейшего использования необходимо получить согласие лица, изображенного на фото", — подчеркивает эксперт.

"В свою очередь, компенсации морального вреда выражаются в выплате определенной денежной суммы с учетом характера и степени моральных страданий, причиненных потерпевшему нарушением его права на охрану изображения, требований разумности и справедливости", — заключила эксперт.