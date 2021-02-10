МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Камеры в современных смартфонах — это высокотехнологичные и сложные устройства, прошедшие долгий путь развития. Они обладают множеством скрытых от обычного пользователя систем, которые отвечают за упрощение и автоматизацию процесса съёмки. К ним относятся системы стабилизации, дополнительные процессоры, датчики объектов в пространстве и многое другое. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт дал совет, как быть, если ваше фото выложили в сеть без спроса

"Единственное направление, где камерам в смартфонах по-прежнему тяжело конкурировать со своими большими собратьями — ночная съёмка. Причина кроется в компактных размерах. Сенсор в камере телефона очень мал, и пучок света, проходя через небольшие линзы, попадает на матрицу, состоящую из множества чувствительных пикселей", — поясняет эксперт.

При прочих равных, чем меньше матрица, тем меньше элементы, из которых она состоит. В результате один и тот же луч света попадает сразу на несколько пикселей, приводя к искажениям картинки называемым шумом. Производителям сложно бесконечно поднимать чувствительность матрицы, поэтому качество ночных фотографий и видео падает. Эксперт рассказал, как понять, что ваш смартфон взломали

Вместе с тем, дополнительные сенсоры глубины пространства, вроде Tof или LiDAR, могут превратить ваш смартфон в настоящий прибор ночного видения. Традиционно их используют для быстрого определения расстояний до объектов с целью ускорения фокусировки. В процессе работы они создают чаще всего бесцветные, векторные, но отдельные изображения внутри системы.

"Если установить и включить специальную программу, которая, скорее всего, так и будет называться- ночное видение, то такое изображение в режиме реального времени будет отображаться на экране. Таким образом, даже в кромешной темноте можно будет видеть окружающее пространство", — подытожил Мясоедов.