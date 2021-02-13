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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210213/833012912.html
Эксперт рассказал, зачем нужен домашний телефон в эпоху смартфонов
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Домашний телефон давно стал анахронизмом, более того, нет никакой экосистемы, которая была бы к нему привязана. Однако все же есть причины, которые оправдывают нахождение этого... ПРАЙМ, 13.02.2021
мобильная связь, мобильный телефон, новости, технологии, общество , телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Домашний телефон давно стал анахронизмом, более того, нет никакой экосистемы, которая была бы к нему привязана. Однако все же есть причины, которые оправдывают нахождение этого устройства в доме, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"Единственной причиной, которая может как-то оправдать его присутствие в доме – наличие резервной связи на случай, например, разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности", — считает эксперт.
Кроме того, по домашнему телефону можно разговаривать без помех, если по мобильной связи это в силу каких-то причин не получается, добавляет он.
"Также, домашний телефон может пригодиться для вызова экстренных служб. Однако это причина слабо оправдывает его наличие — уже сейчас домашние номера никто не спрашивает, так что телефоны могут оставаться только у тех, кто совсем никак не хочет подружиться с мобильным, а со временем и вовсе уйдут в небытие", — заключает Шерман.
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