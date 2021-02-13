МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Домашний телефон давно стал анахронизмом, более того, нет никакой экосистемы, которая была бы к нему привязана. Однако все же есть причины, которые оправдывают нахождение этого устройства в доме, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Специалист назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации разрядки мобильного телефона или его прихода в состояние непригодности", — считает эксперт.

Кроме того, по домашнему телефону можно разговаривать без помех, если по мобильной связи это в силу каких-то причин не получается, добавляет он.

"Также, домашний телефон может пригодиться для вызова экстренных служб. Однако это причина слабо оправдывает его наличие — уже сейчас домашние номера никто не спрашивает, так что телефоны могут оставаться только у тех, кто совсем никак не хочет подружиться с мобильным, а со временем и вовсе уйдут в небытие", — заключает Шерман.

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