МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Если вы понимаете, что вашим номером телефона пользуются и исправить ситуацию сложно, то лучше его сменить. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Эксперт рассказал, как узнать, кто ворует данные с вашего смартфона могут звонить мошенники.

"В этом случае звонки будут поступать с вопросом о товаре, или будут звонить лица, которых вы не знаете", — добавил эксперт.

Иногда в подобной ситуации можно оказаться "из-за истории предыдущего владельца телефонного номера". Тогда вам могут звонить из банка или от коллекторов по кредитам, жулики, или будут молчать в трубку.

Если вы воспользовались редкими услугами, то ваш телефон также может оказаться в рассылке.

"В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM", — заключил эксперт.



