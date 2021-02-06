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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210206/832959511.html
Специалист посоветовал, в каком случае пора менять номер телефона
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Если вы понимаете, что вашим номером телефона пользуются и исправить ситуацию сложно, то лучше его сменить. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им... ПРАЙМ, 06.02.2021
номер телефона, рассылка, коллекторы, мобильная связь, кибербезопасность, мошенники, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Если вы понимаете, что вашим номером телефона пользуются и исправить ситуацию сложно, то лучше его сменить. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Эксперт перечислил несколько примеров, позволяющих определить, что ваш телефонный номер используется. Ваш номер телефона оказался в базе рассылок — это могут быть звонки с рекламой, смс-уведомления и реклама, прочий спам, может звонить программа-робот. Возможно, что ваш телефон где-то ошибочно указали — в объявлении, в анкете, или могут звонить мошенники.
"В этом случае звонки будут поступать с вопросом о товаре, или будут звонить лица, которых вы не знаете", — добавил эксперт.
Иногда в подобной ситуации можно оказаться "из-за истории предыдущего владельца телефонного номера". Тогда вам могут звонить из банка или от коллекторов по кредитам, жулики, или будут молчать в трубку.
Если вы воспользовались редкими услугами, то ваш телефон также может оказаться в рассылке.
"В этих случаях, если не получается избавиться от надоедливых звонков или смс-рассылок, и блокировка также не помогает, то смело меняйте номер на новый или заведите второй, лучше eSIM", — заключил эксперт.