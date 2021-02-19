МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Темп современной жизни и компактные размеры гаджетов кратно увеличивают риск не только забыть гаджет где-нибудь в городе, но и стать жертвой кражи. Телефон могут незаметно достать из кармана, взять со стола в кафе, пока владелец отвернулся, или присвоить забытое в такси устройство. Отчаиваться сразу не стоит — существуют методы, которые помогут вернуть похищенное, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон

В двух основных операционных системах — Аndroid и iOS предустановлены программы так называемого трекинга.

"Жертва кражи может с помощью компьютера на сайте разработчика или производителя войти в личный кабинет, доступ к которому предоставляется при покупке телефона, и посмотреть, где последний раз девайс включался. Можно после покупки телефона самостоятельно установить аналогичную программу и включить в ней скрытый режим. Тогда она не будет видна злоумышленнику, но будет следить за местоположением устройства", — предупреждает эксперт.

Некоторые компании, вроде Samsung или Apple, предлагают дистанционно заблокировать телефон и вывести на его экран предупреждение о необходимости вернуть украденное.

"Конечно, далеко не каждый злоумышленник захочет расстаться с краденным, увидев сообщение на экране или даже будучи разоблачённым. Поэтому разумно обратиться в полицию, которая поможет вернуть гаджет", — советует Мясоедов. Эксперт рассказал, как действовать, если с вашей карты украли деньги

Более того, у каждого мобильного устройства есть уникальный идентификационный номер- IMEI, который не изменяется даже при смене SIM-карты. В момент совершения звонка оператор связи видит этот номер, и при необходимости полиция может запросить данные для выявления локации вора.

"Однако важно понимать, что при должном усердии и с использованием специального инструментария даже IMEI меняется или стирается, после чего найти девайс становится практически невозможно. Поэтому с заявлением в полицию и поиском мобильного устройства затягивать нельзя", — заключил специалист.