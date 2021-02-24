МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Наиболее грубые фейки в интернете можно выявить без специализированных инструментов — достаточно лишь одной внимательности. Чтобы понять фотошоп перед вами или оригинальное фото, следует изучить снимок и все его детали, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

"Если на снимке группа людей, посчитайте, сколько у них рук и ног, посмотрите на свет и тени. Удостоверьтесь, что все объекты отбрасывают тень в правильную сторону, а также не присутствуют ли на снимке бесхозные тени", — добавляет эксперт.

Эксперт дал совет, как быть, если ваше фото выложили в сеть без спроса

Также можно просто загрузить изображение в поисковики Яндекс или Google, в которых есть функция поиска исходных фото. Есть вероятность найти оригинальное фото и понять, что именно редактировалось.

"Существует и более профессиональный способ, так называемый Image Error level analysis, который выдает результаты на основе сжатия и количества пикселей в изображении. Данный инструмент находит модифицированные участки изображения и их подсвечивает", — резюмирует Косарев.

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