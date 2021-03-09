МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Любая фотография, сделанная другим человеком, является фотографическим произведением, исключительные права на которое принадлежат только автору, согласно статье 1259 ГК РФ. Это значит, что за использование, а также публикацию чужой фотографии в социальных сетях может грозить административная ответственность, рассказала агентству "Прайм" партнёр агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова. Эксперт рассказал, что могут о вас узнать по невинным фото в соцсетях

Перед публикацией чужой фотографии, например, в Instagram, необходимо получить согласие правообладателя. Можно сказать, что бывает несколько типов согласий: явное и подразумеваемое.

"Например, ставя хэштег по фото, человек подразумевает, что фотографию может увидеть большое количество людей, и они могут репостнуть фото. Однако этот вид согласия спорный. Лучше спросить напрямую в комментариях под этим фото, либо написать в директ", — советует эксперт.

Можно привести аналогию с публикацией фотографий на бесплатных стоках: здесь человек точно понимает, что его фотографию могут использовать другие люди, он на это согласен и указывает это в настройках к своему фото, а хэштег или геолокация в Instagram — немного шаткая позиция в плане доказательства подразумеваемого согласия, подчеркивает Соколова.

За незаконное использование (без разрешения правообладателя), в том числе, за публикацию в социальных сетях правообладатель вправе обратиться в суд и потребовать от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждое фото. Помимо гражданской ответственности предусмотрена либо административная (ст. 7.12 КоАП РФ), либо уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ), предупредила Соколова. Специалист объяснил, как за вами следит камера Instagram

Также возможен вариант, когда вы публикуете фотографию со своим продуктом, но сделанную другим человеком. В этом случае этот человек сможет претендовать на доходы от такой публикации, ведь фото было сделано именно им, заключила она.