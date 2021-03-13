МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. К самым популярным багам (программным ошибкам) последних лет, способным быстро вывести из строя смартфоны относятся баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для iPhone и iPad. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Около года назад в Сети появилось множество сообщений о фоновом изображении, которое выводит из строя смартфоны на платформе Android.

"Кажется, что это обычная картинка, изображающая природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определенных гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться", — говорит эксперт.

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"Баг с датой – это проблема из 2016 года для IOS 9.2. Именно тогда появился очень интересный способ попрощаться со своим либо чужим телефоном", — отметил Косарев.

Достаточно было перейти в настройки даты и времени, убрать галочку с пункта "определять автоматически", вручную ввести дату 1 января 1970, "попрощаться со своим телефоном и выключить его". Конечно, в какой-то момент компания Apple выпустила "заплатку", и этот баг пропал, но в Интернете можно найти десятки видео, как пользователи тестируют этот "весёлый" баг.

Что касается опасного сообщения для iPhone и iPad, то этот баг был обнаружен в ранних версиях IOS 13. Гаджеты Apple можно было вывести из строя, прислав на них короткое сообщение с эмоджи в виде итальянского флага и символом на языке синдхи.

"Если такое сообщение отображается в уведомлениях на iPad или iPhone, интерфейс системы начнет циклически перезагружаться до полного расхода батареи", — предупредил Косарев.

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