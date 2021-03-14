МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Голосовые помощники в первую очередь рассчитаны на то, чтобы понять вашу речь и не пропустить команду. Безопасность личных данных для разработчиков этих сервисов всегда была не главным приоритетом, поэтому пользуясь голосовыми помощниками, стоит всегда вести себя так, будто вы ведете публичный разговор. Помощник слушает вас даже в неактивном режиме, чтобы не пропустить момент, когда вы к нему обратитесь, не обсуждайте личную жизнь, финансовые вопросы и проблемы со здоровьем. Об этом рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Злоумышленники воруют личные данные с помощью Wi-Fi-ловушек

Утверждалось, что эта процедура безопасна, а разговоры пользователей максимально обезличены (не привязаны к аккаунтам, а голоса — искажены), но "насколько это правда — вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа".

"Сейчас в настройках можно отключить передачу голосовых данных, и разработчик уже не сможет вас "слушать", но остается опасность, что доступ к устройству, на котором установлен голосовой помощник, получат злоумышленники. Таким образом ваши личные данные уже совершенно точно попадут не в те руки, а все, что вы успели сказать голосовому помощнику, может быть использовано против вас", — отмечает Закарян.

Если помощник работает как система управления "умным домом", будьте аккуратны: одно неверно сказанное слово, и вы можете, например, случайно снять дом с сигнализации и даже не заметить этого.

"Также с помощником не стоит обсуждать вопросы, где цена ошибки может быть слишком высока. Например, просить его определить по фото, ядовитый или съедобный гриб вы нашли в лесу, или поставить диагноз по симптомам. Помощники не всесильны и не заменят людей-специалистов. Сейчас эта технология находится лишь на начальной стадии развития. Помните об этом и не ждите от помощников чудес", — заключил Закарян.

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