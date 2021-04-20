2021-04-20T02:02:00+03:00
2021-04-20T02:02:04+03:00
2021-04-20T02:02:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210420/833493191.html
Эксперт сказал, какое приложение надо удалить, если смартфон "тормозит"
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Если ваш смартфон "тормозит", то самое простое, что вы можете сделать, это просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить. Любое приложение или история поиска в Интернете занимает... ПРАЙМ, 20.04.2021
мобильное приложение, смартфоны, новости, технологии
https://1prime.ru/images/83299/15/832991526.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/15/832991526.jpg
https://1prime.ru/images/83299/15/832991525.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/15/832991525.jpg
https://1prime.ru/images/83299/15/832991513.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/15/832991513.jpg
https://1prime.ru/society/20210317/833244272.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Если ваш смартфон "тормозит", то самое простое, что вы можете сделать, это просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить. Любое приложение или история поиска в Интернете занимает место в системе и сказывается на скорости смартфона. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
"Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", — добавляет эксперт.
Разработчики ПО, как правило, ориентируются на топовые модели, поэтому большая часть "не самых быстрых" моделей становится ещё более "небыстрыми". Часть приложений может работать после разового запуска в фоновом режиме, что нужно тоже учитывать.
По слова эксперта, чистка смартфона с помощью специальных программ очистки не всегда безопасна. Бывают случаи заражения спамом и т.д., так что лучше все сделать вручную.
"Если простые меры не помогли, остаётся применить крайнюю — сбросить устройство до заводской установки", — подытожил Тимофеев.
Читайте также:
Эксперт рассказал, почему нельзя бросать чеки на кассе