МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Если ваш смартфон "тормозит", то самое простое, что вы можете сделать, это просмотреть, что лишнее в нем есть и удалить. Любое приложение или история поиска в Интернете занимает место в системе и сказывается на скорости смартфона. Это могут быть файлы в загрузках или в кэше, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт объяснил, почему нельзя оставлять смартфон на столе при встрече

"Новые или частые обновления приложений и самой ОС телефона не всегда подходят к конкретным версиям смартфонов, делая их систему более тяжёлой", — добавляет эксперт.

Разработчики ПО, как правило, ориентируются на топовые модели, поэтому большая часть "не самых быстрых" моделей становится ещё более "небыстрыми". Часть приложений может работать после разового запуска в фоновом режиме, что нужно тоже учитывать.

По слова эксперта, чистка смартфона с помощью специальных программ очистки не всегда безопасна. Бывают случаи заражения спамом и т.д., так что лучше все сделать вручную.

"Если простые меры не помогли, остаётся применить крайнюю — сбросить устройство до заводской установки", — подытожил Тимофеев.

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