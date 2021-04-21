МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. В каждой из мобильных экосистем есть собственные механизмы, которые помогут найти телефон в случае его потери или кражи. О том, как ими пользоваться, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт сказал, какое приложение надо удалить, если смартфон "тормозит"

"На айфоне/айпаде сразу после покупки нужно активировать функцию удаленного доступа к смартфону ("Локатор"). Если устройство утеряно и у вас есть еще одно устройство Apple, тогда следует открыть приложение "Локатор" и дождаться отображения потери на карте. Если другого устройства нет, можно воспользоваться сервисом через интернет, введя в браузере адрес icloud.com/find и затем войдя в свой Apple ID", — объясняет эксперт.

Далее у вас есть варианты блокировать устройство или стереть полностью с него информацию. В первом случае выберите "Локатор" => "Устройства" => "Отметить как пропавшее", это позволит заблокировать потерянный гаджет и, по желанию, вывести на экран сообщение с просьбой вернуть устройство. Вариант полной очистки (если понимаете, что устройство уже не вернуть): "Локатор" => "Устройства" => "Стереть это устройство", говорит он. Названа польза режима полета в телефоне, если вы никуда не летите

"В случае потери телефона или планшета Android, а также часов Wear OS вы сможете их найти, заблокировать или удалить с них все данные. Если вы вошли на устройстве в аккаунт Google, то функция "Найти устройство" включена по умолчанию", — отмечает Кузьменко.

Вместе с тем, чтобы вы могли найти телефон Android, заблокировать его или удалить с него данные, должен быть выполнен ряд условий: устройство должно быть включено, связано с аккаунтом Google, подключено к Интернету, доступно в Play Маркете, также должны быть активны функции "Местоположение" и "Найти устройство", добавляет эксперт. Эксперт рассказал, как сделать смартфон недоступным для хакеров

Сам механизм выглядит следующим образом: откройте страницу android.com/find и войдите в аккаунт Google. Если вы используете несколько телефонов, выберите нужный в верхней части экрана.

"На потерянный телефон придет уведомление, а на карте появится информация о том, где находится телефон (где он находился в последний раз). Доступны возможности заблокировать устройство, заблокировать его полностью с удалением данных (если понимаете, что не сможете найти), а также прозвонить на полной громкости (сработает, даже если звук отключен)", — поясняет специалист.

Аналогичным образом устроен и поиск на смартфонах Huawei/Honor. Необходимо перейти на веб-страницу cloud.huawei.com и авторизоваться с помощью того же аккаунта HUAWEI, который используется на потерянном устройстве.

"Затем нажмите "Найти устройство" (или "Найти телефон"). Если предварительно на телефоне была активирована функция Поиск телефона, его местоположение отобразится на экране. После этого вам доступны аналогичны iOS и Android варианты временной блокировки, полного удаления данных или прозвона устройства", — заключил Кузьменко.