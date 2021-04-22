МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Человек, пользующийся благами цивилизации, неизбежно передаёт данные о себе третьим лицам. Это происходит, когда мы выходим в интернет, смотрим телевизор или просто перемещаемся по городу. Камеры, точки доступа Wi-fi, персональные гаджеты- всё это собирает большие массивы данных о населении. Часть этой информации хранится разрозненно и обезличено, но есть и та, что указывает на конкретного человека, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, как современные автомобили следят за своими хозяевами

"Например, когда мы совершаем покупки в магазинах онлайн или офлайн точках продаж, информация о транзакции сохраняется не только в бухгалтерской программе и отчётности. Характер покупки, стоимость и время её совершения посредством алгоритмов искусственного интеллекта преобразуются в полноценный портрет человека, рассказывающий о его интересах, привычках и планах", — отмечает эксперт.

Крупные розничные сети, исходя из этого цифрового следа, в автоматическом режиме создают для клиента индивидуальные предложения или подсвечивают категории товаров и услуг, схожие с его предыдущими покупками.

Таким образом, компании повышают качество обслуживания и лояльность потребителей. Одновременно с этим, основываясь на объединённых данных по клиентам, продавцы повышают свою экономическую эффективность, например, завозя товар к моменту самого большого спроса.

С юридической точки зрения такие действия чаще всего находятся в рамках закона. "Сами того не осознавая, регистрируясь в программе лояльности или ставя подпись на договоре, мы безвозмездно передаём бизнесу право пользоваться информацией о нас по своему усмотрению", — предупреждает Мясоедов. Эксперт сказал, какое приложение надо удалить, если смартфон "тормозит"

Федеральный закон 152 или стандарты GDPR и CCPA на Западе накладывают определённые требования к тому, как эта информация должна храниться и защищаться.

Но, по словам специалиста, проблема заключается в том, что эти материалы всё равно периодически утекают в руки мошенников. Виноват в этом и человеческий фактор: сотрудники, "сливающие" базы данных за деньги, а также несовершенные ИТ-системы на серверах крупных организаций.

"Важно помнить, что потребительский портрет сам по себе не несёт серьёзных рисков для безопасности. Но он может указать злоумышленникам на публичные данные человека в интернете, на социальные сети, в которых следует поддерживать цифровую гигиену и не публиковать ничего конфиденциального", — заключил эксперт.