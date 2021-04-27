Специалист назвал опасные функции смартфона, которые нужно отключить
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сам по себе функционал смартфона — будь то Android или iPhone — не несет в себе ничего плохого. Вся проблема в том, как именно этот функционал используют приложения, которые вы устанавливаете. Методы взлома при этом совершенствуются каждый день, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.
"После истории о приложении, которое обещало предоставить пользователям бесплатный Netflix, а по факту — получало доступ к пуш-уведомлениям и вело на фишинговый сайт, сеть забита рекомендациями внимательно проверить настройки телефона. Особенно это касается владельцев Android-устройств — только на них есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных", — добавляет он.
Но даже отключив всем лишним приложениям все лишние доступы, вряд ли вы будете в полной безопасности.
"Пока вы читали этот абзац, злоумышленники по всему миру придумали еще десяток способов взлома и скоро их применят. Защититься от этого на 100% можно единственным способом — вообще не использовать смартфон или купить кнопочный телефон и никогда ничего на него не устанавливать. Если единственное, что вам нужно от телефона — чтобы он звонил, способ вполне рабочий", — отметил эксперт.
Если же вы привыкли, что смартфон — не только способ связи, но и устройство, с помощью которого можно смотреть фильмы, играть, переписываться, отправлять деньги детям и т.д. — придется заплатить за весь этот функционал необходимостью всегда быть начеку.
Никто не знает, какую следующую уязвимость найдут и используют хакеры, но хотя бы не давайте им прямых преимуществ. Везде, где это возможно, используйте двухфакторную авторизацию, поставьте пароли на все (включая SIM-карту), не делайте пароли слишком простыми и не храните в очевидных местах.
"Не верьте в бесплатный сыр — он бывает только в мышеловке (на этом попались все, кто поверил, что доступ к платному стриминговому сервису можно получить бесплатно)", — указывает специалист.
Не забывайте, что злоумышленники используют не только технические уязвимости, но и методы социальной инженерии, то есть могут обращаться к вам от имени друзей и родственников, взломав их смартфоны. Так что всегда трижды перепроверяйте, что это именно ваш друг, а не взломавший его аккаунт мошенник просит у вас денег или рекомендует какой-то сервис.
Закарян советует также быть аккуратнее с сервисами геолокации — иногда есть смысл их отключать. Помните, что любое ваше действие в сети оставляет цифровой след.
При установке каждого нового приложения читайте отзывы и внимательно смотрите, к каким функциям телефона приложение просит доступы, при малейшем сомнении — запрещайте их. Изучите пользовательские соглашения и не вводите данные карточки, не убедившись, что делаете это на правильном сайте.
"В общем, будьте максимально внимательны, и тогда на 99% вы будете защищены от любого мошенничества. Гарантию в 100% даст только один способ — вообще не использовать смартфон", — заключает эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210427/833542059.html