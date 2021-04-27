МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сам по себе функционал смартфона — будь то Android или iPhone — не несет в себе ничего плохого. Вся проблема в том, как именно этот функционал используют приложения, которые вы устанавливаете. Методы взлома при этом совершенствуются каждый день, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян. Эксперт сказал, какое приложение надо удалить, если смартфон "тормозит"

"После истории о приложении, которое обещало предоставить пользователям бесплатный Netflix, а по факту — получало доступ к пуш-уведомлениям и вело на фишинговый сайт, сеть забита рекомендациями внимательно проверить настройки телефона. Особенно это касается владельцев Android-устройств — только на них есть возможность у одного приложения получить доступ к пуш-уведомлениям всех остальных", — добавляет он.

Но даже отключив всем лишним приложениям все лишние доступы, вряд ли вы будете в полной безопасности.

"Пока вы читали этот абзац, злоумышленники по всему миру придумали еще десяток способов взлома и скоро их применят. Защититься от этого на 100% можно единственным способом — вообще не использовать смартфон или купить кнопочный телефон и никогда ничего на него не устанавливать. Если единственное, что вам нужно от телефона — чтобы он звонил, способ вполне рабочий", — отметил эксперт.

Если же вы привыкли, что смартфон — не только способ связи, но и устройство, с помощью которого можно смотреть фильмы, играть, переписываться, отправлять деньги детям и т.д. — придется заплатить за весь этот функционал необходимостью всегда быть начеку. Эксперт научил, как использовать смартфон несколько дней без подзарядки

Никто не знает, какую следующую уязвимость найдут и используют хакеры, но хотя бы не давайте им прямых преимуществ. Везде, где это возможно, используйте двухфакторную авторизацию, поставьте пароли на все (включая SIM-карту), не делайте пароли слишком простыми и не храните в очевидных местах.

"Не верьте в бесплатный сыр — он бывает только в мышеловке (на этом попались все, кто поверил, что доступ к платному стриминговому сервису можно получить бесплатно)", — указывает специалист.

Не забывайте, что злоумышленники используют не только технические уязвимости, но и методы социальной инженерии, то есть могут обращаться к вам от имени друзей и родственников, взломав их смартфоны. Так что всегда трижды перепроверяйте, что это именно ваш друг, а не взломавший его аккаунт мошенник просит у вас денег или рекомендует какой-то сервис.

Закарян советует также быть аккуратнее с сервисами геолокации — иногда есть смысл их отключать. Помните, что любое ваше действие в сети оставляет цифровой след. Специалист назвал способ обнаружить любой телефон без геолокации

При установке каждого нового приложения читайте отзывы и внимательно смотрите, к каким функциям телефона приложение просит доступы, при малейшем сомнении — запрещайте их. Изучите пользовательские соглашения и не вводите данные карточки, не убедившись, что делаете это на правильном сайте.

"В общем, будьте максимально внимательны, и тогда на 99% вы будете защищены от любого мошенничества. Гарантию в 100% даст только один способ — вообще не использовать смартфон", — заключает эксперт.