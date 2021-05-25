МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Россиянам рекомендовали без лишних опасений подписать новое соглашение с мессенджером WhatsApp. Об этом агентству "Прайм" сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. WhatsApp опроверг сообщения о том, что приложение станет платным

"Если вы не хотите потерять доступ к WhatsApp или уже его потеряли и желаете вернуть, просто примите соглашение", — отметил собеседник агентства.

Существенно это ничего не изменит в пользовательском опыте либо объеме передаваемых данных, которыми граждане делятся в Интернете. "WhatsApp и так принадлежит компании Facebook, они давно используют единую инфраструктуру. Если же новая политика компании для вас неприемлема, задумайтесь о переходе на альтернативный мессенджер", — разъяснил Куканов.

При этом он отметил, что если пользователь решил принять обновление мессенджера, то делать это стоит только в уведомлении от самого приложения. Не рекомендуется реагировать на какие-либо внешние письма или сайты.

"Также остерегайтесь альтернативных или модифицированных приложений, похожих на WhatsApp, которые сейчас могут предлагать мошенники. Например, популярны схемы с распространением приложений со всевозможными приставками в названии вроде WhatsApp Business, WhatsApp Gold или WhatsApp Pink, которые содержат различный вредоносный контент", — подытожил эксперт.