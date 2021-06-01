МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Современный телефон аккумулирует в себе массу полезной информации и функций. Его основная функция изначально — это общение. Поэтому одни из самых популярных приложений — мессенджеры и мобильные приложения социальных сетей. Но и другие функции и приложения постепенно становятся незаменимыми — начиная от обычного будильника и сервисов по доставке еды и заканчивая банковскими приложениями и данными по биржевым торгам. Об этом рассказала агентству "Прайм" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова. Эксперты назвали приложения, которые сильнее всего разряжают смартфон

"Все зависит от потребностей конкретного человека — пользователь может загрузить необходимые приложения для работы, поездок или для повседневной жизни", — добавляет она.

Так, одни из самых востребованных приложений — софт от банков, который позволяет увидеть состояние счета, отследить и провести необходимые платежи, не покидая офиса или квартиры.

По словам эксперта, сейчас достаточно использовать СБП — систему быстрых платежей, чтобы вести бизнес или решать личные вопросы, переводя средства физическим и юридическим лицам.

Также практически каждому пользователю необходим личный кабинет в приложении мобильного оператора, где можно увидеть состояние счета, пополнить его, проверить трафик и воспользоваться новыми предложениями. Можно перейти на новый тариф, отключить ненужные подписки или, наоборот, загрузить приложения, которые только появились.

Безусловно, востребован и удобный браузер, навигатор, приложение службы такси или компании каршеринга — те приложения, которые дают доступ к самым нужным услугам.

"Высокой популярностью пользуются фоторедакторы — несмотря на высокое качество современных камер в телефонах, обработка часто необходима, чтобы добиться нужной четкости снимков или создать определенный эффект", — указывает специалист. Эксперт рассказал, какие приложения в смартфоне воруют ваш трафик

Также многие устанавливают на свои телефоны специальные приложения для чтения книг.

Приложение сайта Госуслуг также необходимо практически каждому. Доступ к этому ресурсу помогает проводить сделки по недвижимости, оформлять документы, подавать заявления, получать льготы или выписки из разных министерств и ведомств.

"С развитием технологий и смартфонов появляется возможность устанавливать приложения под все основные задачи, которые теперь можно решать с помощью мобильного телефона", — заключила Алдиярова.