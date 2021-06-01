МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральный закон, которым вводится возможность дистанционной регистрации sim-карт и блокировки утерянных мобильных телефонов по номеру IMEI, вступает в силу в РФ. Штрафы, пенсии и цены на продукты. Что ждет россиян с 1 июня

Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2020 года.

Законом вводится понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Абонент получит право внести его в учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). При потере или краже телефон может быть отключен по заявлению владельца.

Также устанавливается, что при дистанционном заключении договоров об оказании услуг связи с использованием простой электронной подписи физлица идентифицируются с использованием ЕСИА и единой биометрической системы.

Кроме того, законом предусматривается создание информационной системы мониторинга для соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента. Документ обязывает сотовых операторов присоединить к Единой информационной системе проверки сведений об абонентах собственные информсистемы.

Система создается для противодействия мошенничеству на финансовом рынке и в иных целях и призвана позволить подтверждать информацию о номере мобильного телефона и его владельце, а также дать возможность гражданину с помощью своего телефона дать согласие на передачу информации о нем в бюро кредитных историй при получении кредита.

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