МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Мобильные устройства по-прежнему подвержены повреждениям от падений, попадания воды или песка, воздействия экстремальных температур. Последнее особенно актуально летом, когда столбик термометра запросто может подняться выше 30 градусов Цельсия, а рекомендуемая температура эксплуатации аккумуляторов в смартфонах при этом составляет от 0 до 25 градусов. Об этом рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков. Эксперт рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"

"Критического повышения температуры летом легко добиться, отдыхая на пляже или прогуливаясь по улице, если телефон при этом долгое время подвергается воздействию прямых солнечных лучей, в машине при нахождении устройства на приборной доске или, например, оставив смартфон заряжаться на подоконнике", — добавляет эксперт.

К каким именно неприятным последствиям может привести перегрев устройства? Вряд ли стоить ожидать взрыва, такой эффект скорее характерен для физического повреждения аккумулятора, причем даже в этом случае дело в подавляющем большинстве случаев ограничится просто вспышкой.

Конечно, современные смартфоны контролируют температуру процессора и будут выключаться или прекращать зарядку в случае перегрева.

"Тем не менее, экстремальные температуры могут сказаться на долговечности аккумулятора, и, хотя вероятность того, что устройство просто перестанет работать, довольно мала, это не означает, что нужно проводить эксперименты, подвергая смартфон воздействию высоких температур", — отмечает Красиков. Специалист объяснил, что делать, если в ваш смартфон попала вода

Еще одной проблемой для мобильных устройств является пляжный отдых и, как следствие, возможное попадание воды и песка. Это с высокой долей вероятности может привести смартфон в нерабочее состояние полностью или частично, например, при попадании в микрофон.

"Чтобы избежать этого, необходимо помнить, что электроника ни при каких условиях не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком, в частности, не стоит на пляже оставлять устройство лежащим прямо на песке. Что же касается воды, то к поломке способно привести и попадание смартфона под обычный дождь. Для того, чтобы устройство прослужило вам долго, стоит помнить о правилах эксплуатации и обращаться с ним аккуратно, тем более, что это не требует каких-то особенных усилий", — заключил эксперт.