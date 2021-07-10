МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. В повседневной жизни мы используем смартфоны постоянно, поэтому важно знать, какие полезные функции можно использовать, чтобы упростить себе жизнь и работу. Именно для этих целей есть несколько полезных функций, о которых люди часто даже не догадываются, что они существуют в их смартфонах, рассказал агентству "Прайм" директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев. Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона

Одной из таких незаменимых функций является создание ссылок для контактов и приложений. "Мало кто знает, что часто используемые вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом. То же самое можно проделывать и с другими полезными настройками телефона — вроде режима инкогнито", — добавляет специалист.

Существует также возможность ускорить работу анимации смартфона, чтобы использовать приложения быстрее. "Для этих целей надо войти в режим разработчика, который, зачастую, активируется нажатием 7 раз на номер сборки вашего смартфона. Далее надо найти несколько пунктов анимации и ускорить их в два раза — тем самым вы заставите свой телефон работать быстрее обычного, что экономит время", — говорит Косарев.

Еще одной интересной функцией, о которой никто не знает, может стать перенос меню на экран смартфона. Нужно это, в основном, для того, чтобы одной рукой регулировать яркость, громкость и другие параметры на современных устройствах с большой диагональю. Эксперт объяснил, как скрыть свой номер телефона

"Чтобы активировать подобную возможность, необходимо зайти в специальные возможности и выбрать их. Тогда на экране появится внизу справа заветная кнопка меню, которую можно использовать", — поясняет эксперт.

Воспроизведение текста смартфоном — очень полезная функция для тех, кто не хочет читать статьи и другие тексты, но "был бы не против их прослушать". Активировать ее можно в разделе специальных возможностей. Пользователям объяснили, как вычислить прослушку по телефону

И наконец, очень полезной функцией является гостевой режим. Важен он в том случае, если вы хотите дать кому-то свой телефон, но не готовы предоставлять свои данные кому бы то ни было. "Создать такой режим можно при открытии шторки уведомлений и нажатии на иконку пользователя — достаточно выбрать "добавить гостя", — указал эксперт.