МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Для легального определения местоположения человека существуют услуги операторов связи — это, к примеру, "локатор", "радар". С помощью USSD-запроса они определяют местонахождение телефона и пользователя, находящегося рядом с этим устройством. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Эксперт рассказал, как включить фальшивую геолокацию на смартфоне

"Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия", — добавляет он.

В некоторых мессенджерах есть возможность определения местонахождения путем включения опции "направить геолокацию" человека, который с вами на связи.

Кроме того, существует услуга "родительский контроль", которая позволяет следить за ребенком, есть вариант воспользоваться услугами операторов. То есть, вы можете обратиться к операторам, чтобы найти пользователя. Сейчас, в частности, это делается для программы Liza Alert, что позволяет находить потерявшихся людей.

"Таким образом существуют программы, которые ставятся в законном порядке, а есть и программы, которые ставятся без разрешения. И тогда это, конечно, носит не совсем легитимный характер", — заключил эксперт.

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