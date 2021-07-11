МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Работа смартфона может замедляться из-за вредоносного программного обеспечения, например, из-за вирусов. Для того, чтобы ее ускорить, вирус необходимо найти и удалить. Обнаружить вредоносное программное обеспечение, тормозящее телефон, можно простой проверкой всех имеющихся приложений на устройстве, рассказала агентству "Прайм" эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая. Названы крутые функции смартфона, о которых никто не знает

Есть ряд причин, из-за которых пользователь может скачать на устройство вредоносные приложения, которые будут замедлять работу смартфона. Для этого должны сойтись несколько из перечисленных факторов: загрузка приложений из непроверенных источников (например, с форумов или со сторонних сайтов), использование телефона с неподдерживаемой операционной системой и отсутствие средств защиты на устройстве, перечисляет эксперт.

"Также пользователь может по ошибке скачать приложение, которое является мошенническим, например, неофициальный клиент социальной сети или банка. В этом случае приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем. Кроме того, мошенническое приложение может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память и приводить к замедлению работы телефона", — отмечает она.

Найти вредоносное программное обеспечение, тормозящее телефон, можно простой проверкой всех имеющихся приложений на устройстве. Проще всего сделать это с помощью антивируса. Эксперт объяснил, как скрыть свой номер телефона

Кроме того, для ускорения работы смартфона проверьте, все ли приложения, которые есть на вашем телефоне сейчас, вы устанавливали самостоятельно. Возможно, в магазине были предустановлены программы партнеров, которые автоматически запускаются и используют память устройства, добавляет Рудная.

"В целом, мобильные приложения имеют ряд встроенных механизмов защиты от вредоносного программного обеспечения. Например, каждый раз при запуске новой программы устройство спрашивает у пользователя, можно ли делиться с этим приложением данными, телефонной книгой или геолокацией", — отмечает эксперт.

К тому же мобильные приложения в официальных магазинах проходят несколько проверок перед публикацией. Скачать мошенническое приложение все еще возможно, но вирус в полном понимании слова едва ли удастся найти в App Store или Google Play, добавляет она.

Более того, некоторые банковские приложения (например, приложение "Сбербанк") имеют внутренний, неанонсированный антивирус. Этот антивирус на регулярной основе проверяет безопасность смартфона, чтобы защитить клиента банка. Это не гарантирует полную безопасность, но засветившееся в базах вредоносное программное обеспечение встроенный антивирус вычислит, заключила Рудая.