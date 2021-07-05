МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Многие из нас сталкивались с помехами во время разговора по телефону. Часто эти помехи настолько необычны, что невольно возникает мысль, а не находится ли телефон на прослушке. В большинстве случаев связь искажается по безобидным причинам, но существует ряд реальных признаков, что к телефону может быть подключена третья сторона, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"Первый и главный признак — это повышенный расход батареи. И если раньше это был универсальный сигнал о прослушке, то сейчас на фоне множества приложений, работающих в фоновом режиме, нужно обращать внимание на быстрый расход батареи именно при совершении определённых действий, например, разговора по телефону или переписки в мессенджере", — говорит эксперт.

Эксперт научил, как убрать прослушку и сбор данных на смартфоне

По словам Мясоедова, это связано с тем, что программы, которыми пользуются киберпреступники, становятся умнее и включаются только в нужные моменты, тем самым скрывая своё постоянное присутствие на устройстве.

Помимо нагрузки на электронные компоненты самого телефона, программы прослушки также задействуют канал связи, повышая расход трафика. Особенно это ощутимо при попытках шпионить за вашей перепиской.

"Из-за сложности в расшифровке отдельных сообщений чаще записываются все действия на экране и, впоследствии злоумышленникам отправляется тяжёлый видео-контент. Поэтому стоит обращать внимание на счета от операторов связи", — советует специалист.

В последнее время увеличивается количество случаев фоновой записи владельцев телефонов — этим злоупотребляют даже легальные производители программного обеспечения.

Эксперт предупредил, кто следит за вашими покупками помимо налоговой мы часто не глядя даём согласие на все условия пользования приложениями при их скачивании. Там скрывается много нюансов, например, доступ к микрофону и камерам гаджета.

"Еще один признак того, что какое-либо приложение слушает вас, — таргетированный под ваши разговоры контент. Простыми словами, вы видите на экране то, что вы недавно обсуждали с кем-либо. Это может быть реклама или даже сообщения с неизвестного номера", — говорит эксперт.

Обращайте внимание на сайты, которые вы открываете в браузере. Специальный софт может перехватывать доступ к телефону и подставлять схожие, но уже вредоносные сайты, выманивающие ваши персональные и платёжные данные. Любая иная активность на рабочем столе или внутри приложений, не связанная непосредственно с вашими манипуляциями, может свидетельствовать о том, что киберпреступники получили доступ к вашему устройству.

"С учётом растущего уровня киберпреступников в последний год, в случае возникновения подозрений о прослушке телефона стоит его отключить и незамедлительно обратиться в сервисный центр. Самостоятельные действия по защите тоже возможны, но требуют определённых навыков. Потребуется установка дополнительных программ, наподобие антивирусных, и возможно, даже переустановка операционной системы", — подытожил Мясоедов.