МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Количество случаев мошенничества в цифровом пространстве достигло опасных масштабов как для людей, так и для бизнеса. Из-за падения доверия граждан к входящим звонкам многие организации испытывают трудности в донесении действительно важной информации до своих клиентов. С другой стороны, гражданам всё сложнее объективно оценивать незнакомых собеседников на предмет их порядочности. Именно поэтому всё больше людей задаются вопросом: как стать незаметными для телефонных и сетевых мошенников, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт назвал способ обезопасить себя от мошенников

"В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами", — говорит эксперт.

Телефонный номер стал своего рода идентификатором гражданина во всех сферах. Его запрашивают при подключении к публичной сети в ресторане, при регистрации на сайте, при оформлении скидочной карты и во многих других случаях.

Последующая сохранность персональных данных хотя и регламентируется законом, но нередко нарушается. Бизнес часто продаёт эту информацию третьим лицам после чего она начинает свободно ходить по интернету.

"Поэтому надо беречь сохранность своих персональных данных и внимательно следить, кому вы их предоставляете. По возможности, стоит сократить пользование публичным сетями, так как это один из главных источников утечек. При пользовании различными сервисами лучше предоставлять отдельный адрес электронной почты вместо своего номера", — отмечает специалист.

Если пользование публичной сетью или иным сервисом неизбежно, стоит установить VPN-программу и работать через неё. Тогда злоумышленники и непорядочные рекламодатели не получат информацию об устройстве с которого ведётся работа. "Тайные списки". Кому никогда не звонят мошенники

Также, по словам Мясоедова, надо не забывать о сложных паролях во избежание их компрометации и последующей утечки персональных данных в интернет. Приложения надо скачивать только официальные и из доверенных источников. Если вам предлагают скачать программу от неизвестного разработчика, которая объединяет в себе сразу множество бонусов, например, скидок, стоит насторожиться и ознакомиться с приложением подробнее перед скачиванием.

В случаях, когда ваш номер уже стал достоянием мошенников, отчаиваться не стоит. Есть способы сократить количество и частоту звонков от преступников и в такой ситуации. Обязательно установите приложение по распознаванию входящих звонков и не отвечайте на номера, помеченные как вредоносные. Говорите коротко и при малейших подозрениях кладите трубку.

"Также нельзя поддаваться любопытству и перезванивать после короткого входящего звонка. Если в течение нескольких месяцев придерживаться этих правил, есть вероятность, что мошенники потеряют к вам интерес и даже исключат из базы номеров", — резюмирует эксперт.