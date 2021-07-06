МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Чаще всего номер при звонке скрывают злоумышленники или мошенники, а также коллекторы, которые стараются любыми доступными путями получить средства заемщика. Но это не значит, что человеку, который не имеет никаких дурных намерений, не может понадобиться скрыть свой номер во время звонка, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Назван способ по номеру телефона узнать, где находится человек

"Например, когда нужно срочно связаться с тем или иным абонентом, но по каким-то причинам нежелательно попадать в его список контактов или базу данных. Также люди скрывают свой номер, чтобы удивить или порадовать родных и друзей", — говорит она.

Первое, по словам специалиста, на что стоит обратить внимание — это возможности, которые дает оператор: разовая платная услуга АнтиАОН или постоянная месячная подписка. Обычно, такие разговоры и СМС оплачиваются по основному тарифному плану, но бывают и нюансы. Антиопределитель номера можно включить, набрав определенную команду, которая будет отличаться в зависимости от оператора.

Например, у МТС нужно набрать #31# а следом — номер вызываемого абонента с восьмеркой. У "Билайн" оформляется подписка с помощью команды *110*071#. "МегаФон" также использует разовую команду #31#номер вызываемого абонента с восьмеркой, а для постоянного скрывания номера нужно набрать *221#. Абонентская плата списывается ежедневно. У Tele2 есть постоянная подписка по команде *117*1#. Чтобы отключить Антиопределитель номера, нужно также ввести определенный USSD-запрос.

Стоит отметить, что пользователи iPhone могут бесплатно скрывать свой номер, для этого в некоторых моделях есть особая функция "Показ номера" в iOS. Ее можно найти в настройках телефона, но она действует только для смс-сообщений. Пользователям объяснили, как вычислить прослушку по телефону

"Еще один вариант скрыть свой номер при звонке — воспользоваться программным обеспечением. Но стоит понимать, что скачивать нужно только проверенные приложения, так как обычное ПО может скрыто занести вирусы в смартфон и вместо сокрытия информации — сливать ее автору вредоносной программы. Причем, в слитых данных могут быть не только номера телефонной книги, но и данные банковских карт", — заключила эксперт.