МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Самые популярные функции приложений известны практически всем пользователям, но есть скрытый функционал iPhone и Android, который позволяет сделать работу с гаджетами еще более удобной. Как правило, секреты содержатся в документации к телефону, но справочные материалы мало кто читает — и зря, рассказывает агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Эксперт рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"

"Например, в смартфонах Apple имеется удобная программа "Здоровье", в последнем обновлении которой разработчики внесли дополнительные возможности — функционал, который отслеживает качество походки. Это помогает следить за здоровьем и осанкой", — говорит она.

Есть также быстрые команды в iOS: в один клик отправить свою геолокацию или активировать какое-то действие голосом, например, открыть сайт.

Чтобы создать новую быструю команду, нужно зайти в приложение и нажать "Новая команда", выбрав один или несколько вариантов действий. В сети можно найти целые библиотеки уже готовых команд, которые позволят ещё эффективнее использовать смартфон.

В iPhone есть возможность позвонить недавнему абоненту (функция работает только для исходящих звонков), не заглядывая во вкладку "Недавние". Для этого нужно два раза нажать на зеленую кнопку звонка.

"Еще одна интересная возможность реализована для калькулятора, где можно удалять лишние цифры простым свайпом влево или направо. Свайп также поможет быстро открыть конвертор валют. Нужно открыть в верхней шторке Spotlight и ввести необходимое количество валюты или рублей. Кстати, последнее действие с телефоном можно отменить, просто встряхнув устройство", — говорит эксперт. Специалисты объяснили, как "спасти" промокший смартфон

Для пользователей Android тоже есть много интересных функций. Например, полезный "панический режим", когда срочно нужно закрыть то или иное приложение, а оно по какой-то причине не прекращает работу. Для использования функции нужно несколько раз (но очень быстро) нажать на кнопку "Назад", система сама разберется с вредным ПО. Но эта функция работает только на устройствах с версией 7.1.

"Еще один полезный секрет, который будет работать на версии 7.0 — многозадачность, в которой открываются два приложения. В меню нужно выбрать приложение, и, удерживая вкладку, сдвинуть ее вверх. Внизу появится место для второго приложения", — заключила специалист.