МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Пользователям смартфонов американского бренда Apple — iPhone — необходимо срочно удалить со своих гаджетов программу Google Maps. С таким утверждением выступил журналист Forbes Зак Доффман. Эксперт рассказал о приложениях, защищающих от телефонных мошенников

Он заявил, что все данные, которые собирает эта программа американкой корпорации Google, непосредственно связаны с личностью владельца телефона.

Все сведения связываются друг с другом. Как результат — формируется личный профиль и история человека.

Компания Google, пишет Доффман, делает все возможное, чтобы преуменьшить значение этих рисков для конфиденциальности пользователя, заявляя, что Google Maps разработаны таким образом, чтобы защищать личные данные. Google упростит поиск потерянных смартфонов

В частности, отмечает корпорация, в программе есть режим "инкогнито". При этом данные, собранные в соответствии с настройками на ярлыке конфиденциальности, не связываются ни с какими конкретными людьми или аккаунтами.

"Однако этот режим, обеспечивающий более жесткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", — пишет автор статьи.

Как альтернативу популярному по всему имру приложению от Google журналист предлагает пользователям iPhone установить Apple Maps.