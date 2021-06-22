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https://1prime.ru/News/20210622/833996334.html
Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона
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Пользователям смартфонов американского бренда Apple — iPhone — необходимо срочно удалить со своих гаджетов программу Google Maps. С таким утверждением выступил журналист Forbes... ПРАЙМ, 22.06.2021
приложения, личные данные, смартфоны, диджитал, новости, технологии, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Пользователям смартфонов американского бренда Apple — iPhone — необходимо срочно удалить со своих гаджетов программу Google Maps. С таким утверждением выступил журналист Forbes Зак Доффман.
Он заявил, что все данные, которые собирает эта программа американкой корпорации Google, непосредственно связаны с личностью владельца телефона.
Все сведения связываются друг с другом. Как результат — формируется личный профиль и история человека.
Компания Google, пишет Доффман, делает все возможное, чтобы преуменьшить значение этих рисков для конфиденциальности пользователя, заявляя, что Google Maps разработаны таким образом, чтобы защищать личные данные.
В частности, отмечает корпорация, в программе есть режим "инкогнито". При этом данные, собранные в соответствии с настройками на ярлыке конфиденциальности, не связываются ни с какими конкретными людьми или аккаунтами.
"Однако этот режим, обеспечивающий более жесткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", — пишет автор статьи.
Как альтернативу популярному по всему имру приложению от Google журналист предлагает пользователям iPhone установить Apple Maps.