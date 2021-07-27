МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Утренний подъем — сложная задача для многих людей. Современные разработчики делают упор на креативность будильников, которые поднимут не только вас, но и ваше настроение, и процесс пробуждения будет не таким болезненным. Существует, к примеру, приложение-будильник Alarmy. Чтобы отключить такой будильник, вам придётся встать c кровати и выполнить несколько заданий: походить, решить задачку или сделать фото, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

Можно настроить приложение таким образом, чтобы будильник прекратил звенеть, если вы потрясёте смартфон. Приложение можно скачать платно или бесплатно для Android и iPhone.

Современные будильники "удивляют разнообразием и функциональностью". Наиболее популярны умные устройства с широкими возможностями настройки.

"Самое последнее новшество – это возможность некоторых будильников комбинировать формы пробуждения, включая звуки, действия, создание приятного аромата, подсветки, датчики определения фазы сна", — говорит Тимофеев. Есть будильники-подушки, есть будильники-кофеварки, будильники-коврики с весами и так далее.

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"Если вы по утрам вечно его переставляете, то это значит, что будильник вам точно не подходит. Расположенный далеко от кровати будильник только поднимет резко давление и испортит настроение", — резюмирует специалист.