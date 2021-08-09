МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Однозначный признак того, что смартфон надо перегрузить, если происходят сбои в работе, зависания, медленная реакция аппарата на открытие фото и видеофайлов. Это означает, что система не справляется с большим количеством открытых приложений, "тормозит" из-за недостаточного количества памяти. Об этом рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

"В этом случае стоит сначала почистить кэш, избавиться от ненужного софта, проверить работающие в фоновом режиме приложения или удалить их. Скорость работы аппарата обычно увеличивается после этих действий", — добавляет эксперт.

Эксперт научил пользоваться компьютером через смартфон на расстоянии

Однако стоит помнить, что со временем смартфон все равно будет работать медленнее. Перезагрузка тут не поможет — "железо" аппарата устаревает и уже не справляется с повседневными задачами. Обычно это происходит после нескольких лет эксплуатации телефона.

"Если замедление работы стало для вас уже неприемлемым, самым разумным решением будет просто поменять аппарат на новую модель", — считает специалист.