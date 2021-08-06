МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Современный мобильный телефон — это не только средство для общения и развлечений. Бывают ситуации, когда он может буквально спасти вашу жизнь или жизнь человека рядом. Но для этого необходимо заранее ознакомиться с функциями своего гаджета и установить несколько важных приложений, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, программы для персональных устройств можно условно поделить на три категории: для путешествий, справочно-информационные и медицинские.

Во время путешествий, особенно в местах, где нет стабильной связи, может понадобиться компас с расширенными функциями и карта с возможностью автономного использования.

"На первый взгляд может показаться, что предустановленных на каждом смартфоне программ достаточно. Но в экстренной ситуации компас, способный определить горизонт или угол склона, поможет вам найти берег для причаливания на открытой воде или безопасный спуск с холма. Если путник забрёл в лес и пропала связь, картографическое ПО позволит не только пройти обратно по сохранённому в памяти маршруту, но и ознакомиться с картой, для загрузки которой не нужен интернет", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказал, что нельзя обсуждать рядом с телефоном

Также они пояснят, как вести себя с дикими животными или в иных экстренных ситуациях. К ним можно отнести и условно бытовые происшествия, такие, как пожар или утечку ртути из разбитого градусника.

"Что особенно важно, такие приложения позволят не растеряться в сложный момент и предпринять необходимые действия согласно инструкциям", — говорит Мясоедов.

По мнению специалиста, самой важной категорией являются приложения медицинского профиля, среди которых можно выделить сервисы дистанционной медицины.

На фоне общего информационного шума и специфики работы поисковых сайтов, провести самодиагностику и понять, к какому врачу обращаться, бывает крайне затруднительно, особенно людям ипохондрического склада. А благодаря ПО, обеспечивающему защищённый канал связи с проверенными врачами, можно не только определить порядок действий при недомогании, но и в некоторых случаях поставить диагноз, согласно первому анамнезу, и начать правильное лечение.

Людям с хроническими заболеваниями помогут специализированные приложения. Они напомнят о необходимости приёма лекарств или проведения процедуры. При подключении периферийного оборудования, персональный гаджет может стать и вовсе мобильной лабораторией, следящей за ритмом сердца, температурой тела.

"Самое важное помнить о необходимости заблаговременно устанавливать подобное ПО, особенно если планируется дальняя поездка или насыщенное мероприятие. Благодаря техническим возможностям современных устройств, приложения занимают незначительную часть внутренней памяти и могут функционировать одновременно", — резюмирует эксперт.