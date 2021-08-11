МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. На сегодняшний момент в смартфоне очень много функций, часть из которых, естественно, не нужна. Так, в России бессмысленны функции с поддержкой 5G по той причине, что у нас пока не запущены сети пятого поколения. Их повсеместного запуска можно ожидать не ранее 2023-2024 годов, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Не стала заметной функция беспроводной зарядки, потому что она по большому счету необходима в домашних условиях или в машине — с собой гораздо удобнее иметь либо Power Bank либо обыкновенный шнур", — отметил специалист.

Пользователям рассказали, когда необходимо перезагрузить смартфон

Не нашли отклика в сердцах людей и 3D-камеры, 3D-экраны, а также функция "второй экран". В качестве примера эксперт привел смартфон Yota, выпущенный в небольших количествах. Он не обрел популярности у других производителей, и подобные устройства не стали выпускать.

"Можно вспомнить QWERTY-клавиатуру, которая была очень популярна, но сейчас гораздо легче либо набирать голосом или пальцами на обыкновенной сенсорной клавиатуре", — заключил Кусков.