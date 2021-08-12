МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Если ваши данные утекли в Сеть, то с этим, как правило, ничего не сделать. Это не обычный "спам-сервис", куда теоретически можно достучаться и попросить их удалить. Зачастую такие базы данных "сливают" мошенникам сотрудники банков или госучреждений, или же хакеры взламывают и воруют данные, а потом ими торгуют. При этом от попадания в такие базы не застрахован никто, рассказал агентству "Прайм" директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов.

По словам эксперта, адекватного метода борьбы с появлением различных слитых баз нет, но есть определенные правила поведения, которых стоит придерживаться.

"Если в письме, смс или в ходе телефонного звонка вас побуждают к каким-то срочным действиям, если текст или разговор сразу вызывает яркие эмоции, к примеру, интерес или страх, вам навязывают или присылают то, к чему вы не имеете отношения, предлагают выплату или выигрыш, или просят сообщить какую-то личную или секретную информацию, то высока вероятность того, что вы столкнулись с мошенничеством", — отмечает эксперт.

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Не исключено также, что у мошенников есть база клиентов конкретного банка с какой-то дополнительной информацией, например, о последней транзакции по карте.

"В данном случае они будут звонить жертве, представляясь сотрудником банка, озвучивая необходимую информацию из базы с целью вызвать доверие, чтобы далее пытаться получить пароль, код из смс и другую критичную информацию, которая в итоге позволит получить доступ к деньгам жертвы. Не сообщайте никогда никакие данные, не переходите по ссылкам, будьте внимательнее", — заключает Герасимов.