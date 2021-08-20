ВАШИНГТОН, 20 авг — ПРАЙМ. НАСА до 1 ноября останавливает работу в рамках контракта с компанией Илона Маска SpaceX на создание аппарата для посадки экипажа на Луну в связи с судебным иском от конкурирующей компании Blue Origin, следует из документов суда. В США ожидают, что МКС проработает и после 2028 года

Принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin подала иск в федеральный суд, она настаивает на том, что конкуренты получили контракт в нарушение правил тендера. Ранее претензии Blue Origin отвергла Федеральная счетная палата, заявив, что НАСА, отдавшая предпочтение более бюджетной разработке SpaceX, не нарушала действующего законодательства и условий тендера.

"Добровольное соглашение (о приостановке) НАСА истекает 1 ноября 2021 года", — говорится в одном из документов, приобщенных к делу в Суде США по федеральным ходатайствам.

SpaceX в апреле получила контракт стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку корабля Starship для доставки экипажа на Луну, проект посадочного аппарата от Blue Origin оценивался в 5,9 миллиарда долларов. Безос предлагал руководству НАСА самостоятельно покрыть недостающие бюджетные средства в обмен на получение контракта, но Счетная палата заявила, что контракт остается за SpaceX.

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