МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Есть такие приложения, которые маскируют важные для пользователя функции и данные под видом обычного калькулятора. Например, программа Calc Box выглядит как калькулятор, но при наборе определенного порядка цифр она открывает доступ к нужным приложениям, соцсетям, фотографиям, видео. Об этом рассказывает агентству "Прайм" бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Россияне рассказали, сколько готовы потратить на смартфон

"То есть, вся работа пользователя на смартфоне производится в "калькуляторе", который, если его закрыть, скроет все личные данные. Если смартфон будет утерян или похищен, другой человек не сможет, не зная пароля "калькулятора", получить доступ ко всей имеющейся информации собственника телефона", — поясняет она.

Использование такой программы защищает личные данные — номера счетов, пин-коды и т.д. Эту информацию обычно не рекомендуют хранить в телефоне (как и изображение паспорта, водительских прав и других документов).

С использованием приложений, маскирующих информацию под работу "калькулятора" это возможно, поскольку посторонний человек вряд ли найдет эту информацию в телефоне. "Другой вопрос — насколько безопасны такие приложения сами по себе, ведь ничто не мешает их создателям собирать те самые данные, которые мы так боимся кому-то показать", — подытожила эксперт.