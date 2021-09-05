МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На поверхности телефона может жить огромное количество болезнетворных бактерий, рассказала агентству "Прайм" врач-инфекционист "СМ-Клиника" Наталья Очинская, основываясь на результатах исследования, проведенного в 2015 в британском Университете Суррея. Инфекционист перечислила способы вернуть обоняние после COVID-19

Исследователи брали смывы со смартфонов обычных людей и доказали, что аппараты являются настоящим рассадником болезнетворных бактерий.

"В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза и на ручке смыва в мужском туалете. Например, на телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк и многие другие", — перечислила врач.

Эти бактерии могут вызывать целый ряд серьезных заболеваний. Например, кожные и кишечные инфекции, пневмонию и менингит, добавила она.

В связи с этим Очинская рекомендует очищать наружные поверхности телефона не менее одного раз в день.

"Для этого можно использовать: антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, этиловый спирт, разведенный водой; специальные средства для дезинфекции гаджетов", — сказала врач-инфекционист.

Перед процедурой телефон нужно обязательно отключить от сети. Обрабатывать необходимо только внешнюю поверхность телефона путем протирания, заключила она.

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