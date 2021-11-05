МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Мобильные телефоны всё чаще используются далеко не только по своему прямому назначению. Среди различного функционала в современных устройствах на первый план выходят камеры для фото- и видеосъёмки. Но бывают ситуации, когда мы случайно удаляем фотографии и видео, после чего возникает логичный вопрос о возможности их восстановления. По счастью, для этих случаев практически у всех производителей предусмотрены некоторые алгоритмы действий, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. IT-сектор в Гонконге и автомобилестроители в Японии активно падают

По его словам, в случае правильной настройки телефона "риск безвозвратной потери данных минимален", но проблема заключается в том, что далеко не все пользователи уделяют вопросу должное внимание.

Сами фото и видео могут храниться в трёх местах: на самом девайсе, в резервной копии на компьютере или в облаке. Облачное хранение, несмотря на распространённое заблуждение о его низкой надёжности, зачастую является самым безопасным вариантом для размещения архива.

"Все крупные разработчики дистанционных хранилищ уделяют большое внимание сохранности контента. Поэтому случайное удаление или повреждение информации, вследствие вирусов или ошибок операционной системы, крайне маловероятно", — отмечает эксперт.

Более того, все медиа-материалы проходят через несколько директорий перед тем, как исчезнуть насовсем. Последней является скрытая системная корзина, невидимая пользователю, но доступная по отдельному запросу в службу поддержки, говорит Павел Мясоедов. WhatsApp перестал поддерживать работу приложения на старых смартфонах

Резервное копирование на компьютере рекомендуют многие производители смартфонов.

"Конечно, такой совет в первую очередь связан с риском утери или повреждения аппарата. Но также бэкап поможет восстановить и случайно стёртые фотографии с видеозаписями", — подчеркивает специалист.

Если же данные нигде, кроме самого телефона, сохранены не были, отчаиваться не стоит. Первым делом эксперт советует посмотреть корзину, где файлы находятся около месяца перед полным удалением. Но и после полного удаления какое-то количество контента в течение короткого периода подлежит восстановлению с помощью специального софта.

"Дело в том, что сами по себе файлы не стираются сразу, они переходят в скрытый системный вид, поверх которого впоследствии записывается новый программный код или, иными словами, новая информация. При очистке старого жёсткого диска утилиты по форматированию даже предлагают дополнительную запись нулевых символов для более глубокого удаления данных", — рассказывает Мясоедов.

"Резервное копирование на персональном компьютере и в облаке является самыми надёжным превентивным методам по борьбе с утратой фото и видео архива. Но программы по восстановлению удалённых файлов тоже не являются праздной экзотикой и находятся в свободном доступе в интернете. Необходимо лишь обратиться к поисковикам и тогда появятся шансы на восстановление данных", — резюмирует эксперт.

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