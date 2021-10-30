МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Главный способ защитить ваши личные данные — это установить качественный пароль на смартфоне и SIM-карте. В случае потери устройства злоумышленник не сможет воспользоваться вашим устройством, а вы сможете оперативно восстановить свои данные. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков. Специалист рассказал о распространенных мошеннических схемах в WhatsApp

"Что касается дополнительных настроек, то на сегодняшний момент владельцы операционных систем — Apple, Google — очень требовательно относятся к приложениям, которые запрашивают большие объемы информации, ваши предпочтения, геолокацию, какие-то персональные данные, поэтому здесь дополнительно предпринимать что-то не стоит, за исключением установки противовирусного программного обеспечения", — полагает эксперт.

При этом, он не советует делать и хранить у себя в галерее фотографии ваших кредитных и дебетовых карт, также желательно не пересылать такие фото посредством мессенджеров или SMS кому-либо.

"А самое главное – не стоит передавать смартфон незнакомцам, даже если вас просто попросили позвонить, не открывать письма от незнакомых вам людей и не переходить по ссылкам на сайты, которые могут оказаться мошенническими", — заключил Денис Кусков.