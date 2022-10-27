МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр, убедился корреспондент РИА Новости. В ФАС разъяснили, когда реклама в Telegram требует маркировки

О введении новой функции в четверг стали сообщать отдельные блогеры в своих Telegram-каналах. Так, согласно сообщениям, опубликованный пост скрывается за стандартной анимацией мессенджера — чтобы его просмотреть, необходимо заплатить установленную автором сумму.

Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, уточняется в сообщениях блогеров, там же добавляется, что функция пока находится в стадии тестирования.

Официального объявления со стороны компании о нововведении пока не было.

Ранее в четверг создатель мессенджера Павел Дуров сообщил о запуске функции по по покупке имен пользователей в Telegram при помощи аукционов на специальной платформе Fragment.