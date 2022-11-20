МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. СМИ: работники Twitter начали массово увольняться после ультиматума Маска

Это произошло после того, как за соответствующее решение выступило большинство участников опроса, который провел новый владелец социальной сети Илон Маск.

Аккаунт @realDonaldTrump с синей "галочкой", которая свидетельствует об аутентичности пользователя, был заморожен на неопределенный срок 8 января 2021 года. За два дня до этого сторонники проигравшего на выборах президента предприняли штурм Капитолия, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы соперника Трампа, демократа Джо Байдена.

Сам экс-президент пока ничего не написал на странице, которая снова стала видна вместе со всеми публикациями. При этом пользователи уже оставляют там комментарии.

Аккаунт Трампа стремительно набирает подписчиков. Если до разблокировки их было чуть больше 320 тысяч, но за 20 минут превысило 1 миллион.

Решение о восстановлении аккаунта Трампа Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников опроса.