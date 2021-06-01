2021-06-01T21:58:13+03:00
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2021-06-01T21:58:13+03:00
2021
https://1prime.ru/tourism/20210601/833816370.html
Ростуризм напомнил, что делать тем, кто купил билеты в Турцию
Туризм
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило варианты замены туров в Турцию — в том числе выбор альтернативного направления, сообщается на сайте ведомства. С 15 апреля... ПРАЙМ, 01.06.2021
туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило варианты замены туров в Турцию — в том числе выбор альтернативного направления, сообщается на сайте ведомства.
С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки РФ приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.
"В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству РФ о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на другие (альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска; перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон договора.