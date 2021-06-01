МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) предложило варианты замены туров в Турцию — в том числе выбор альтернативного направления, сообщается на сайте ведомства.

С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки РФ приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня.

"В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству РФ о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на другие (альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска; перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон договора.