МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости глава Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Туроператоры считают ограничиения на Кубани концом летнего отдыха

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

"Буквально через полчаса после опубликования этого заявления, пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов", — сказала Ломидзе.

"Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", — указала она.