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Туроператоры фиксируют "шквал" аннулирований туров в Краснодарский край
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Туроператоры фиксируют "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА... ПРАЙМ, 24.06.2021
атор, краснодарский край, отпуск, путевки, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Туроператоры фиксируют "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости глава Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.
"Буквально через полчаса после опубликования этого заявления, пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов", — сказала Ломидзе.
"Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", — указала она.