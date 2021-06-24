МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Полную стоимость оплаченного тура в Краснодарский край в случае аннулирования поездки могут получить не все туристы, решение будет приниматься в зависимости от ряда факторов, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР. Туроператоры фиксируют "шквал" аннулирований туров в Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

Комментируя условия аннулирования и возможные штрафы для туристов, которые захотят отменить поездку на Кубань, глава ассоциации отметила, что все будет зависеть от даты заявки на аннуляцию и решаться в соответствии с договором. "У кого-то будет полный возврат, а у кого-то с удержанием некоторой суммы", — пояснила Ломидзе.

По ее словам, туристический поток и загрузка отелей в июле-августе в результате ограничений могут снизиться минимум на 50%. Ранее аналогичные оценки приводили опрошенные РИА Новости туроператоры: они отмечали, что в июле спрос россиян на отдых в Краснодарском крае и Крыму может снизиться на 25-30%, а в августе — до 80%.